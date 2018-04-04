Что будет с ценами на замороженный фастфуд

Столичный ритм жизни вынуждает время от времени употреблять полуфабрикаты.

По данным Росстата, по сравнению с 2017 годом цены на мясо в столице снизились. Так, стоимость свинины упала на 1 процент, а мяса птицы — на 0,7 процента. Тенденция на спад сохраняется.

— Развитие российского мясного рынка привело к снижению доли импорта, — рассказал «Вечерке» председатель Мясного союза Мушег Мамиконян . — Теперь мы не зависим от иностранной валюты и способны стабилизировать цены. Сейчас индекс их роста ниже инфляции.

Спад цен на мясо повлиял и на мясные полуфабрикаты, в том числе и замороженные. Их преимущества в условиях ограниченного времени очевидны: они быстро и легко готовятся.

К тому же в них почти нет консервантов. Поэтому, несмотря на активную пропаганду здорового образа жизни, хотя бы раз в месяц замороженный фастфуд употребляют 32 процента горожан.