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Что будет с ценами на замороженный фастфуд
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Что будет с ценами на замороженный фастфуд 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Столичный ритм жизни вынуждает время от времени употреблять полуфабрикаты.
По данным Росстата, по сравнению с 2017 годом цены на мясо в столице снизились. Так, стоимость свинины упала на 1 процент, а мяса птицы — на 0,7 процента. Тенденция на спад сохраняется.
— Развитие российского мясного рынка привело к снижению доли импорта, — рассказал «Вечерке» председатель Мясного союза Мушег Мамиконян. — Теперь мы не зависим от иностранной валюты и способны стабилизировать цены. Сейчас индекс их роста ниже инфляции.
Спад цен на мясо повлиял и на мясные полуфабрикаты, в том числе и замороженные. Их преимущества в условиях ограниченного времени очевидны: они быстро и легко готовятся.
К тому же в них почти нет консервантов. Поэтому, несмотря на активную пропаганду здорового образа жизни, хотя бы раз в месяц замороженный фастфуд употребляют 32 процента горожан.
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