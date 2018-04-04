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КНР хочет решать торговые трения на переговорах
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КНР хочет решать торговые трения на переговорах 

Вести Экономика 54 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Торговые трения между Китаем и Соединенными Штатами должны быть разрешены путем переговоров, сказал вице-министр финансов Чжу Гуаньяо, добавив, что Пекин будет продолжать принимать ответные меры, если Вашингтон хочет продолжать борьбу.
Китайские ответные шаги из-за введения Соединенными Штатами тарифов на импорт ряда продуктов из КНР, стали необходимой мерой, сказал Чжу журналистам в Пекине.
На этом же брифинге вице-министр торговли Ван Шувен сказал, что США должны ослабить препятствия для высокотехнологичного экспорта в Китай, чтобы помочь сократить дефицит торгового баланса с Китаем.
Пекинская стратегия «Сделано в Китае 2025» является прозрачной, а не дискриминационной и соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО), сказал Ван.
Как писали «Вести. Экономика», Китай намерен ввести ответные пошлины в размере 25% на 106 видов американских товаров, включая соевые бобы, автомобили и химикаты.
Дата вступления в силу новых пошлин будет объявлена позднее. Министерство коммерции КНР заявило, что тарифы коснутся импорта американской продукции на сумму до $50 млрд в год.
Накануне США обнародовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируют ввести пошлины в размере 25%.
Пошлины США коснутся китайских товаров в различных секторах: аэрокосмическая отрасль, информационные технологии, машиностроение, робототехника и т. д.
Помимо высокотехнологичных товаров, таких как спутники связи, в список входят различные типы стали, медицинское оборудование, посудомоечные машины, снегоочистители и даже огнеметы. Всего в список включено 1300 наименований товаров китайского производства.
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