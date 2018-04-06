Российский рынок пива: темное прошлое и надежды на светлое будущее

МОСКВА , 6 апр — РИА Новости . Российский рынок пива продолжает сокращаться, что связано не только с экономическими факторами, но и с ужесточением регулирования отрасли. Тем не менее, отечественные пивовары верят, что темная полоса в жизни отрасли уже подходит к концу, и за углом ее ждет светлое будущее.

В четверг представители российской пивоваренной отрасли на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» подвели итоги 2017 года для рынка пива. Минувший год был непростым: регуляторные изменения привели к тому, что рынок вместо ожидавшегося роста показал спад: производство по сравнению с 2016 годом снизилось на 4,9% (до 744,5 миллиона декалитров), продажи — на 10,8% (до 749,6 миллиона декалитров).

"То, что происходило с отраслью, позитивным назвать нельзя: более 35% падения за последние 10 лет. В 2016 году были определенные надежды на замедление и прекращение этих тенденций, но, к сожалению, 2017 год продолжил эту тенденцию", — отметил председатель совета Союза российских пивоваров Андрей Губка

Тенденции на рынке

По мнению отрасли, основной причиной падения рынка в 2017 году стали введенные ограничения на производство и продажу пива на внутреннем рынке (производство на экспорт разрешено с 1 января 2018 года) в полимерной потребительской таре (ПЭТ-таре) объемом более 1,5 литра. «Но, безусловно, были и другие факторы, повлиявшие на ситуацию — экономический фактор нельзя отбрасывать в сторону», — отметил Губка.

Например, за последние 10 лет в разы вырос акциз на пиво, свой вклад внесла и макроэкономическая ситуация в стране. Ужесточилось и регулирование: например, кроме ограничений на ПЭТ-тару, была запрещена реклама пива и его продажа в ночное время и в киосках.

При этом пивоваренная отрасль вносит существенный вклад в экономику страны. «В 2017 году 0,7% ВВП России — это именно пивоваренная отрасль. Самый большой наш налоговый вклад — это, прежде всего, акцизы, все остальные налоги составляли гораздо меньше. Акцизы составили свыше 150 миллиардов рублей», — отметил директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов

Есть и позитивные моменты. Так, на фоне падения рынка алкогольного пива растет сегмент пива безалкогольного. К примеру, в 2016 году этот рынок вырос в годовом выражении на 12,3%, в 2017 году — на 9,4%.

"Мы наблюдаем каждый год двузначные темпы роста по этому сегменту, и это связано не только с низкой базой, но и с определенными другими вещами. В России данный сегмент сейчас занимает 1,5% рынка, совсем недавно это было гораздо менее 1%", — указал директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев

Что впереди

Тем не менее, по словам председателя совета Союза российских пивоваров, говорить о стабилизации отрасли можно будет только в том случае, если в стране не будет расти акциз на пиво, а также не реализуются негативные внешние факторы.

"То есть у нас не будет дополнительных сюрпризов в виде лицензирования, в виде акцизных марок, в виде запрета ПЭТ до 0,5 литра. Наверное, только в этом случае можно говорить о стабилизации рынка пива, но пока такие риски существуют", — пояснил Губка. Действительно, в последние годы обсуждаются различные варианты регулирования рынка — например, введение лицензирования производства и оборота пива.

"Союз пивоваров считает эту меру избыточной. Понятна логика регулятора, когда нам говорят, что лицензия является необходимым условием для того чтобы обелить рынок. Но здесь есть несколько дискуссионных вопросов, не решив которые будет трудно ожидать эффекта от введения лицензии", — отметил вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа компании «Балтика» (входит в группу Carlsberg) Алексей Кедрин

Ряд мер предлагает сама отрасль. Первая идея — так называемое раздельное регулирование рынка пива и других алкогольных напитков. Кедрин также рассказал, что Союз пивоваров вместо введения запрета для индивидуальных предпринимателей торговать пивом предлагает усилить их ответственность за нарушения правил торговли, например, увеличив штрафы.

"Нужно посмотреть на опыт в других индустриях, как можно запрофилактировать поступление пива из стран Таможенного союза. То, что оно появляется на рынках — это очевидно, мы его видим, хотя объемы оценить трудно без специального исследования", — продолжил представитель «Балтики».

В целом же, по словам, председателя совета отраслевого союза, пивовары смотрят в будущее с оптимизмом. «В любом случае, Россия входит в топ-6 стран мира по потреблению пива в общем объеме. Кроме того, структура потребления алкоголя говорит о существенных возможностях для пива, если сравнивать Россию с другими странами мира. Потребление пива на душу населения в России, опять-таки, одно из самых низких в мире», — отметил Губка.

"Поэтому оптимизм у нас есть, и, однозначно, компании-производители будут и дальше инвестировать, и дальше развивать отрасль. Однако хотелось бы пожелать нам всем понятной и прогнозируемой государственной политики в области регулирования пива, для того чтобы мы могли свои инвестиции, свои планы и мечты — я уверен, у каждой компании мечта есть — строить, развивать и приносить пользу потребителям, обществу", — заключил он.