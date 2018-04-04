Правительство разучилось считать

Расчетами Росстата недовольны, в частности, аналитики «ВТБ Капитала», которые в своем докладе «Промышленное производство без темной материи» задаются вопросом о логике подсчетов и релевантности предоставляемых ведомством данных.

«Данные о промышленном выпуске Росстат публикует избирательно, с большими пропусками. Например, он не дает сведений о выпуске товара, если его производит единственное в стране предприятие (из-за закона о коммерческой тайне), не публикует информацию о продукции военно-промышленного комплекса. Из-за этой "темной материи" создается впечатление, будто показателями промышленности в России движут какие-то могущественные, но невидимые силы», — пишут в «ВТБ Капитале», отмечая, что резкие взлеты и падения индекса ведомство регулярно объясняет случайными факторами, не имея при этом системных аргументов.

Заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов отмечает, что Росстат регулярно досчитывает индекс (то есть вносит изменения уже во время подсчетов), причем качество этих манипуляций не очевидно. В качестве примера он приводит высокотехнологичные отрасли, где зачастую работают небольшие предприятия, которые могли бы вносить в индекс больше, но не делают этого, потому что Росстат не собирает данные о выпуске от малых предприятий — отчитываются только средние и крупные предприятия.

Аналогично с досчетами на завершающей стадии подсчетов. Бессонов отмечает, что Росстат на этом этапе добавляет данные по военной промышленности, не раскрывая при этом методику расчета. Говорить об адекватности и релевантности данных, по мнению аналитиков, не приходится — нет четких критериев подсчета индекса.

Росстат рассчитывает индекс промышленного производства по корзине более чем из 1000 товаров. Данные собираются с помощью региональных отделений статистического ведомства, итоговый перечень продуктов в промышленной корзине Росстат не раскрывает. Индекс промышленного производства позволяет понять тенденции в экономике и корректировать экономическую политику, поясняет Бессонов. Без этого индикатора невозможно адекватно корректировать антикризисные меры.

Статистика Росстата уже подвергалась критике. Так, в конце февраля ведомство критиковали за повышение реальных доходов россиян с помощью статистических манипуляций.