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Китайские пошлины Трампа ударят по General Motors и Ford
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Китайские пошлины Трампа ударят по General Motors и Ford 

Ведомости 1 час назад
Повышение американских пошлин на поставки из Китая автомобилей с 2,5% до 25% ударит прежде всего по General Motors и Ford Motor, а не по китайским производителям, пишет Financial Times. Последние почти не экспортируют свою продукцию в США: исключения — шведский бренд Volvo (компания по производству легковых автомобилей принадлежит китайской Geely, ее производственные мощности расположены в Швеции, Бельгии и Китае) и собственно китайская BYD, развивающая производство электромобилей.
Между тем, GM поставляет в США производимые в Китае автомобили Buick, на них пришлось 17% продаж модели в США в 2017 г. Ford же планировал с 2018 г. начать экспорт из Китая модели Focus. GM первым из автопроизводителей раскритиковало в среду планы Вашингтона; китайские компании заявлений не делали, сообщает FT.
Во вторник администрация президента США обнародовала список 1333 китайских товаров, импорт которых на сумму $50 млрд она предлагает обложить 25%-ными пошлинами. Китай в среду ответил своим списком из 106 американских товаров на ту же сумму.
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