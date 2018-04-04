Китайские пошлины Трампа ударят по General Motors и Ford

Между тем, GM поставляет в США производимые в Китае автомобили Buick, на них пришлось 17% продаж модели в США в 2017 г. Ford же планировал с 2018 г. начать экспорт из Китая модели Focus. GM первым из автопроизводителей раскритиковало в среду планы Вашингтона; китайские компании заявлений не делали, сообщает FT.