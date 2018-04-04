Дефицит бюджета Италии в 2017 году составил 2,3% ВВП

EPA/JACEK BEDNARCZYK

Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Дефицит бюджета Италии в 2017 году составил 2,3% от валового внутреннего продукта, а государственный долг составил 131,8%, сообщило национальное статистическое бюро ISTAT, пересмотрев свои предыдущие оценки.1 марта в ISTAT сообщили, что отношение дефицита к ВВП составляет 1,9%, а отношение долга к ВВП — 131,5% по сравнению с предыдущим годом, когда дефицит составил 2,5%, а долг — 132%. В ISTAT предупредили, что данные были пересмотрены в сторону увеличения, поскольку ранее они не включали государственные деньги, используемые для спасения двух местных банков в северном регионе Венето и тосканского кредитора Monte dei Paschi di Siena. Учитывая рекомендации европейского статистического агентства Eurostat, в ISTAT также пересмотрели в сторону увеличения на 6,5 млрд евро дефицит 2017 года и на 7 млрд евро — государственный долг. Складывающее свои полномочия правительство премьер-министра Италии Паоло Джентилони преследовало цель снизить в этом году дефицит до 1,6% от ВВП, но пока неясно, сохранится ли эта цель.