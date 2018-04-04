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Китай отреагировал на тарифные предложения США сдержанно — Минкоммерции
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Китай отреагировал на тарифные предложения США сдержанно — Минкоммерции 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 4 апреля /Синьхуа/ — Министерство коммерции КНР заявило в среду, что Китай отреагировал на тарифные предложения США сдержанно.
"Я должен сказать, что мы были вынуждены принять ответные меры, и мы отреагировали сдержанно", — сказал заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь на пресс-конференции.
Китай в среду обнародовал список импортируемых из США товаров, на которые будут введены дополнительные пошлины. Общая стоимость таких товаров составляет 50 млрд долларов США. В список вошли соевые бобы, автомобили и химическая продукция.
Данные меры были приняты после того, как администрация США обнародовала список китайских экспортных товаров на сумму 50 млрд долл. США, в отношении которых планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины. -0-
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