Китай отреагировал на тарифные предложения США сдержанно — Минкоммерции

Пекин, 4 апреля / Синьхуа / — Министерство коммерции КНР заявило в среду, что Китай отреагировал на тарифные предложения США сдержанно.

"Я должен сказать, что мы были вынуждены принять ответные меры, и мы отреагировали сдержанно", — сказал заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь на пресс-конференции.

Китай в среду обнародовал список импортируемых из США товаров, на которые будут введены дополнительные пошлины. Общая стоимость таких товаров составляет 50 млрд долларов США. В список вошли соевые бобы, автомобили и химическая продукция.