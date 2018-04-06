ЦБ: Рост промышленности РФ в марте продолжил замедляться

Годовой темп прироста промышленного производства в РФ в марте продолжил замедляться, в основном за счет календарного фактора, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России по экономике.

"Несмотря на поддержку температурного и календарного факторов, внесших 0,2 и 0,6 процентного пункта соответственно в прирост выпуска в промышленности в феврале, годовой темп прироста промышленного производства замедлился до 1,5%. Замедление роста в промышленности и розничной торговле привело к уменьшению годового темпа прироста опережающего индикатора выпуска до 1,5% в феврале 2018 года", — сказано в документе.

"В марте 2018 года, по оценкам Банка России, годовой темп прироста промышленного производства ожидаемо продолжил замедляться в основном за счет календарного фактора", — отмечает регулятор.

Ранее Банк России сообщал, что ожидает роста промышленного производства в феврале-марте, но более медленными темпами. По оценкам ЦБ, рост промышленного производства РФ в январе составил 2,9% в годовом выражении.