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Эксперт: «Турецкий поток» сэкономит «Газпрому» миллионы долларов
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Эксперт: «Турецкий поток» сэкономит «Газпрому» миллионы долларов 

Национальная Служба Новостей 22 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Россия и Турция приступили к обсуждению условий прокладки сухопутного участка газопровода «Турецкий поток». Об этом журналистам рассказал глава российского Минэнерго Александр Новак. Министр отметил, что все решения по прокладке морского участка уже приняты и строительство идет полным ходом.
В эфире НСН заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что проект газопровода по дну Черного моря в западную часть Турции является «абсолютно экономически обоснованным» в 10-летней перспективе. Транспортировка российского газа не через территории стран-транзитеров может сэкономить «Газпрому» порядка 400 миллионов долларов в год, предположил эксперт.
Фролов также отметил, что газопровод «Турецкий поток» снимает технические риски, в частности, в вопросе транспортировки российского газа через Украину, где крайне необходимая модернизация газотранспортной системы не проводится.
Политолог: Украина вынуждает Россию сокращать транзит газа «Украинская газотранспортная система катастрофически недофинансирована. Руководство »Нафтогаза” вкладывает в ремонт газотранспортной системы в лучшем случае лишь 20% от требуемой суммы. Это означает, что труба продолжает стареть, что она ветшает, что в любой момент при необходимости прокачать больший объем, чем прокачивается сейчас, труба может просто-напросто не выдержать. Нет ни единого шанса, что в течение следующих 10 лет не начнется массовый откат. Нужно потратить хотя бы 10 миллиардов долларов, чтобы провести ремонт и большую модернизацию газотранспортной системы. Этого не происходит. Денег у людей нет — никто не дает», — заявил эксперт.
По словам Фролова, неадекватное финансирование украинской ГТС создает большой риск для России.
«Россия приходит к ситуации, когда одна из крупнейших компаний страны может просто в какой-то момент не суметь в силу неспособности своего партнера, прокачивающего газ, доставить практически половину объема покупателю. Это недопустимо. Труба, проложенная по дну Черного моря, снимает этот риск. Если будет построена еще и вторая нитка, и по ней будет идти газ потребителям хотя бы на Балканах, то эффективность этого проекта вырастает пропорционально», — заключил Фролов.
Напомним, президент России Владимир Путин по приглашению турецкой стороны накануне прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Ирана Хасаном Рухани. Президент РФ планировал обсудить с турецким коллегой поставки С-400, продовольственных товаров, сирийское регулирование, борьбу с международным терроризмом и другие вопросы.
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