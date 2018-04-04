Эксперт: «Турецкий поток» сэкономит «Газпрому» миллионы долларов

Россия и Турция приступили к обсуждению условий прокладки сухопутного участка газопровода «Турецкий поток». Об этом журналистам рассказал глава российского Минэнерго Александр Новак . Министр отметил, что все решения по прокладке морского участка уже приняты и строительство идет полным ходом.

В эфире НСН заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что проект газопровода по дну Черного моря в западную часть Турции является «абсолютно экономически обоснованным» в 10-летней перспективе. Транспортировка российского газа не через территории стран-транзитеров может сэкономить «Газпрому» порядка 400 миллионов долларов в год, предположил эксперт.

Фролов также отметил, что газопровод «Турецкий поток» снимает технические риски, в частности, в вопросе транспортировки российского газа через Украину , где крайне необходимая модернизация газотранспортной системы не проводится.

Политолог: Украина вынуждает Россию сокращать транзит газа «Украинская газотранспортная система катастрофически недофинансирована. Руководство »Нафтогаза” вкладывает в ремонт газотранспортной системы в лучшем случае лишь 20% от требуемой суммы. Это означает, что труба продолжает стареть, что она ветшает, что в любой момент при необходимости прокачать больший объем, чем прокачивается сейчас, труба может просто-напросто не выдержать. Нет ни единого шанса, что в течение следующих 10 лет не начнется массовый откат. Нужно потратить хотя бы 10 миллиардов долларов, чтобы провести ремонт и большую модернизацию газотранспортной системы. Этого не происходит. Денег у людей нет — никто не дает», — заявил эксперт.

По словам Фролова, неадекватное финансирование украинской ГТС создает большой риск для России.

«Россия приходит к ситуации, когда одна из крупнейших компаний страны может просто в какой-то момент не суметь в силу неспособности своего партнера, прокачивающего газ, доставить практически половину объема покупателю. Это недопустимо. Труба, проложенная по дну Черного моря, снимает этот риск. Если будет построена еще и вторая нитка, и по ней будет идти газ потребителям хотя бы на Балканах, то эффективность этого проекта вырастает пропорционально», — заключил Фролов.