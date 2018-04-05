Годовая инфляция в странах ОЭСР в феврале осталась на уровне 2,2%

Брюсселе. Годовая инфляция в государствах ОЭСР в феврале 2018 года осталась на уровне 2,2%, сообщается в официальном релизе организации. Инфляция с исключением цен на продовольствие и энергию была в целом стабильной на уровне 1,9%, передает собкор Банки.ру

По данным ОЭСР, годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 1,1% в феврале по сравнению с 1,3% в январе, что соответствует данным европейского агентства Eurostat. Инфляция в зоне евро за вычетом продовольствия и энергии осталась стабильной на уровне 1%.