Годовая инфляция в странах ОЭСР в феврале осталась на уровне 2,2% 

Годовая инфляция в государствах ОЭСР в феврале 2018 года осталась на уровне 2,2%, сообщается в официальном релизе организации. Инфляция с исключением цен на продовольствие и энергию была в целом стабильной на уровне 1,9%, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
По данным ОЭСР, годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 1,1% в феврале по сравнению с 1,3% в январе, что соответствует данным европейского агентства Eurostat. Инфляция в зоне евро за вычетом продовольствия и энергии осталась стабильной на уровне 1%.
Годовая инфляция в странах G20 выросла до 2,9%. Среди стран группы ускорение темпов роста цен наблюдалось в Китае (до 2,9% с 1,5%) и Аргентине (до 25,4% с 25%). Стабильной инфляция оставалась в России (2,2%), при этом показатель снизился в ЮАР (до 3,8% с 4,3%), Бразилии (до 2,8% с 2,9%), Индонезии (до 3,2% с 3,3%) и Саудовской Аравии (до 2,9% с 3%).
Среди стран ОЭСР годовая инфляция сильно увеличилась в Канаде (до 2,2% с 1,7%), умеренно выросла в Японии (до 1,5% с 1,4%) и в США (до 2,2% с 2,1%). В странах ЕС, входящих в ОЭСР, в феврале наблюдалось снижение уровня инфляции: с 0,9% до 0,5% в Италии, с 3% до 2,7% в Соединенном Королевстве, с 1,6% до 1,4% в Германия и с 1,3% до 1,2% во Франции.