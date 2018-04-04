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Китай призвал США вести честную конкуренцию с другими странами
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Китай призвал США вести честную конкуренцию с другими странами 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Пекин, 4 апреля /Синьхуа/ — США, обладающие передовым научно-техническим потенциалом и производственной мощностью в мире, должны быть более уверенными в себе и вести честную конкуренцию с другими странами, а не принимать односторонние протекционистские меры с целью чинить препятствия развитию других стран. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Журналисты задали китайскому дипломату такой вопрос: США в соответствии с разделом 301 Закона США о торговле опубликовали список китайских товаров, на которые будут введены повышенные пошлины, с целью нанести удар по тем сферам, где Китай может получить пользу благодаря реализации стратегии «Китайская обрабатывающая промышленность-2025». Как китайская сторона прокомментирует это?
Цель стратегии «Китайская обрабатывающая промышленность-2025» заключается в превращении Китая из страны, крупной лишь по объему производимой продукции, в настоящую державу с передовой обрабатывающей промышленностью. Цель Китая и принимаемые им меры являются открытыми и прозрачными. Усилия китайской стороны к наращиванию производственного потенциала не заслуживают критики. Подобные стратегии и планы существуют и у других стран, например, Германия разработала программу «Индустрия 4.0». В этом направлении различные страны мира вполне могут проводить справедливую и здоровую конкуренцию, которая содействует развитию соответствующих отраслей и принесет пользу народам всех стран мира, указал Гэн Шуан.
В Китае говорят, что давление генерирует движущую силу. Мы уверены в том, что в нынешней обстановке мудрость и энтузиазм китайского народа получат дальнейший толчок, благодаря чему стратегия «Китайская обрабатывающая промышленность-2025» будет реализовываться более быстро и более эффективно, отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая. -0-
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