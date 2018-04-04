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В Башкирии снизилась величина прожиточного минимума
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В Башкирии снизилась величина прожиточного минимума 

АиФ-Уфа 51 минуту назад
Фото: АиФ-Уфа
Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов подписал постановление правительства республики об установлении среднего размера прожиточного минимума за IV квартал 2017. Размер прожиточного минимума снова снизился и составил 8 318 рублей, что на 293 рубля меньше, чем в третьем квартале.
Теперь для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 8 850 рублей, для пенсионеров — 6 810 рублей, для детей — 8 288 рублей.
Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзины.
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