Россия увеличила экспорт продуктов

Российский пищевой экспорт вырос на 21,1%‍

Отмечается, что треть вывезенных за границу продовольственных товаров приходится на зерно и мукомольно-крупяную продукцию.

Египет, Китай и Главными покупателями продовольствия из России в прошлом году были страны дальнего зарубежья. Это Турция Южная Корея : 75% стоимости всех вывезенных товаров ($15,9 млрд) приходится на эти четыре государства.

По мнению опрошенных изданием экспертов, в среднесрочной перспективе вывоз товаров из России за рубеж может вырасти в 1,5 раза — до $30 млрд