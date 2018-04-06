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Россия увеличила экспорт продуктов
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Российский пищевой экспорт вырос на 21,1%‍ 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия увеличила за прошлый 2017 год экспорт сельскохозяйственного сырья и продуктов питания на 21,1% — до $20,7 млрд Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад министерства сельского хозяйства РФ.
Отмечается, что треть вывезенных за границу продовольственных товаров приходится на зерно и мукомольно-крупяную продукцию.
Главными покупателями продовольствия из России в прошлом году были страны дальнего зарубежья. Это Турция, Египет, Китай и Южная Корея: 75% стоимости всех вывезенных товаров ($15,9 млрд) приходится на эти четыре государства.
По мнению опрошенных изданием экспертов, в среднесрочной перспективе вывоз товаров из России за рубеж может вырасти в 1,5 раза — до $30 млрд
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 Ещё 6 источников 
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