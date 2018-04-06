Накормить весь мир: экспорт продовольствия РФ достиг рекордных отметок

Турция и Основными покупателями российских продуктов стали Египет Китай . Особенным спросом пользуются российские зерно, мука и крупа.

Экспорт российского продовольствия подскочил больше чем на 20% и составил более 20 млрд долларов в год. Основными покупателями российских продуктов стали Египет, Турция и Китай. Особенным спросом пользуются российские зерно, мука и крупа.

По прогнозам экспертов, экспорт в ближайшем будущем может вырасти еще в полтора раза.