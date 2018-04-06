Ещё
Накормить весь мир: экспорт продовольствия РФ достиг рекордных отметок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Накормить весь мир: экспорт продовольствия РФ достиг рекордных отметок 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Основными покупателями российских продуктов стали Египет, Турция и Китай. Особенным спросом пользуются российские зерно, мука и крупа.
Экспорт российского продовольствия подскочил больше чем на 20% и составил более 20 млрд долларов в год. Основными покупателями российских продуктов стали Египет, Турция и Китай. Особенным спросом пользуются российские зерно, мука и крупа.
По прогнозам экспертов, экспорт в ближайшем будущем может вырасти еще в полтора раза.
Сейчас в Минсельхозе осваивают новые рынки, сообщает газета «Известия». В списке потенциальных покупателей страны Африки и Саудовская Аравия. При том внутренний рынок уже наполнен многими отечественными продуктами. Например, сахаром, растительным маслом, картофелем и мясом. Их тоже экспортируют за рубеж.
ТК «Звезда»: последние новости
Трамп сменил помощника по нацбезопасности Истерика людей, от которых ничего не зависит – эксперт о призыве Рады запретить «Северный поток-2» Зеркальный ответ: Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США439
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма164
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова21
Американка ловко проучила хамку в магазине47
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей119
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение