Уровень безработицы в еврозоне в феврале снизился до 8,5%

Брюсселе. Уровень безработицы в еврозоне сократился до 8,5% в феврале 2018 года с январских 8,6%. Согласно отчету европейского статистического агентства Eurostat, это самый низкий показатель с декабря 2008 года, передает собкор Банки.ру

ЕС уровень безработицы также уменьшился на 0,1 процентного пункта — до 7,1% в феврале с 7,2% в январе, став самым низким с сентября 2008 года.

На конец февраля 2018 года более 17,6 млн человек в ЕС, из которых 13,9 млн в еврозоне, числились безработными. За месяц их число сократилось на 201 тыс. в ЕС и на 141 тыс. в зоне евро.

Самый низкий уровень безработицы в феврале был зарегистрирован в Чехии (2,4%), Германии и на Мальте (по 3,5%), а также в Венгрии (3,7% по данным на январь 2018 года). Самый высокий уровень по-прежнему наблюдается в Греции (20,8% по данным на декабрь 2017 года) и Испании (16,1%).