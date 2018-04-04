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Уровень безработицы в еврозоне в феврале снизился до 8,5%
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Уровень безработицы в еврозоне в феврале снизился до 8,5% 

Банки.ру 1 час назад
Уровень безработицы в еврозоне сократился до 8,5% в феврале 2018 года с январских 8,6%. Согласно отчету европейского статистического агентства Eurostat, это самый низкий показатель с декабря 2008 года, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
В ЕС уровень безработицы также уменьшился на 0,1 процентного пункта — до 7,1% в феврале с 7,2% в январе, став самым низким с сентября 2008 года.
На конец февраля 2018 года более 17,6 млн человек в ЕС, из которых 13,9 млн в еврозоне, числились безработными. За месяц их число сократилось на 201 тыс. в ЕС и на 141 тыс. в зоне евро.
Самый низкий уровень безработицы в феврале был зарегистрирован в Чехии (2,4%), Германии и на Мальте (по 3,5%), а также в Венгрии (3,7% по данным на январь 2018 года). Самый высокий уровень по-прежнему наблюдается в Греции (20,8% по данным на декабрь 2017 года) и Испании (16,1%).
Eurostat также приводит данные по безработице в США, уровень которой не изменился в феврале по сравнению с январем, составив 4,1%.
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