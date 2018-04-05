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США и Китай подтвердили важность сохранения конструктивных отношений
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США и Китай подтвердили важность сохранения конструктивных отношений 

ТАСС 40 минут назад
ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. США и Китай подтвердили важность сохранения конструктивных двусторонних отношений. Это отметила в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в распространенном заявлении по итогам встречи исполняющего обязанности госсекретаря Джона Салливана и посла КНР в США Цуй Тянькая.
"Они согласились с важностью сохранения между США и Китаем конструктивных отношений, которые приносят значимые результаты, а также подтвердили приверженность США и Китая достижению цели полной денуклеаризации Корейского полуострова", — сказала Науэрт.
По ее словам, Салливан «вновь повторил, что необходимо восстановить справедливость и баланс в наших экономических связях». «Они также согласились поддерживать тесные контакты по этим и другим двусторонним, региональным и глобальным вопросам», — заметила Науэрт.
Президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд Во вторник, выступая перед журналистами в Белом доме, он вновь отметил, что с большим уважением относится к председателю КНР Си Цзиньпину, но у США «есть проблема с Китаем». «Они [Пекин] создали торговый дефицит, это не то, с чем мы смогли бы жить, мы будем вести переговоры с Китаем», — добавил президент. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению Вашингтона, торговой политики Пекина.
Администрация США во вторник обнародовала список из 1,3 тыс. наименований импортируемой из Китая продукции, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ные пошлины. В ответ Госсовет КНР объявил о введении 25%-ных пошлин на американские автомобили, продукцию нефтехимии и сельского хозяйства — в общей сложности 106 наименований товаров.
Эксперты опасаются, что две страны находятся на пороге торговой войны, которая поставит под угрозу экономический рост во всем мире.
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