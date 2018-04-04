Китай призывает к «конструктивным способам» решения торговых проблем

Пекин, 4 апреля / Синьхуа / — Китаю США необходимо стремиться к конструктивным мерам по решению проблем и вызовов, чтобы вернуть двусторонние экономические связи обратно в здоровое и стабильное русло. Об этом в среду заявил заместитель министра финансов КНР Чжу Гуанъяо.

"Нам не нужна торговая война, так как она только принесет потери двум сторонам", — отметил замминистра на пресс-конференции.

Своевольные и импульсивные действия не должны предприниматься ни одной из двух стран для решения проблем в сфере экономических связей, которые очень значимы для благосостояния народов Китая и США, добавил он. -0-