Ещё
Китай призывает к «конструктивным способам» решения торговых проблем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай призывает к «конструктивным способам» решения торговых проблем 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 4 апреля /Синьхуа/ — Китаю и США необходимо стремиться к конструктивным мерам по решению проблем и вызовов, чтобы вернуть двусторонние экономические связи обратно в здоровое и стабильное русло. Об этом в среду заявил заместитель министра финансов КНР Чжу Гуанъяо.
"Нам не нужна торговая война, так как она только принесет потери двум сторонам", — отметил замминистра на пресс-конференции.
Своевольные и импульсивные действия не должны предприниматься ни одной из двух стран для решения проблем в сфере экономических связей, которые очень значимы для благосостояния народов Китая и США, добавил он. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Китай ввел пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров МИД КНР: если США наложат ограничения, Китай, конечно, ответит на них МИД КНР: Китай готов принять зеркальные меры равного масштаба и силы в отношении американской продукции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек77
Япония заявила протест России148
Пожар в ТЦ «Персей для детей»191
Бориса Джонсона поймали на лжи о России261
Тест: Можно ли вас обмануть с квартирой9
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
00:44
За что блогер расстреляла YouTube
Безумный мир Интернет
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение