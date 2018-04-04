Эксперт: цены на бензин будут поднимать в два-три этапа

Большинство частных заправочных станций будет вынуждено прибегать ко всевозможным уловкам и нарушениям закона, чтобы выжить. Множество экспертов нефтяного рынка предрекают существенное повышение цен на топливо в ближайшие полгода.

Поскольку выборы прошли, государство может перестать сдерживать рост цен на бензин. Но как именно произойдет повышение? Руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Агентством нефтегазовой информации высказал мнение, что рост не будет скачкообразным, а произойдет в два-три этапа.

Уже не первый раз трейдеры выказывают опасения, что рост может составить 5 рублей на 1 литр топлива. Очевидно, что единоразовое поднятие цен на пять рублей спровоцирует общественный резонанс. Поэтому, поднимать цену будут относительно плавно: сейчас, после выборов президента, и ближе к лету, с началом дачного сезона.

Г-н Канаев высказал опасение, что множество маленьких частных АЗС будут вынуждены скупать топливо по наиболее низкой цене, чтобы затем его разводить. Только так им удастся выжить.

По словам Канаева, многие крупные игроки рынка выживают «на кофе», то есть на реализации сопутствующих товаров на АЗС, а не самого топлива. В их числе Shell и даже Лукойл