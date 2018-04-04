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Электронная коммерция толкает международные авиаперевозки вверх
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Электронная коммерция толкает международные авиаперевозки вверх 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
IATA прогнозирует совокупный доход от глобальной электронной коммерции в 2019 году составит $3,5 трлн. В связи с этим на международном рынке стали появляться новые компании.
Интенсивному увеличению объемов воздушных грузовых перевозок способствует и активное освоение грузовыми операторами современных технологий в оперировании с целью снижения издержек и повышения пунктуальности на фоне растущего потребительского роста. В частности грузовые авиаперевозчики осваивают системы обнаружения и отслеживания транспортных средств и другие IT-решения.
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