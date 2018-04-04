Электронная коммерция толкает международные авиаперевозки вверх

IATA прогнозирует совокупный доход от глобальной электронной коммерции в 2019 году составит $3,5 трлн. В связи с этим на международном рынке стали появляться новые компании.

Интенсивному увеличению объемов воздушных грузовых перевозок способствует и активное освоение грузовыми операторами современных технологий в оперировании с целью снижения издержек и повышения пунктуальности на фоне растущего потребительского роста. В частности грузовые авиаперевозчики осваивают системы обнаружения и отслеживания транспортных средств и другие IT-решения.