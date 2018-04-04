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Кредит Европа Банк снизил ставки по вкладам
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Кредит Европа Банк снизил ставки по вкладам 

Банки.ру 32 минуты назад
Доходность депозита «Рантье» (на 91, 181, 271, 368, 550, 730 дней) составит 4,25—6,8% годовых (ранее — 5,25—6,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Срочный» (на 31, 91, 181, 271, 368, 460, 550, 730 и 1 098 дней) открывается под 4—7,3% годовых (прежде — под 5,75—7,3%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Минимальная сумма вкладов — 3 тыс. рублей.
По вкладу «Растущий доход» (от 30 тыс. рублей на 368 дней) проценты начисляются по периодам — от 4,1% до 9%. За полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 6,02% (вместо 6,4%). Проценты ежеквартально капитализируются.
Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены.
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