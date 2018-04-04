МВФ потребовал повысить цену газа на Украине

МВФ требует повысить цену газа на Украине на 35%

"Есть много текущих проблем. Например, взаимодействие с МВФ, который предлагает нам повысить тарифы на газ на 35%", — сообщил министр.

Он считает, что не надо идти на поводу МВФ: если цены будут повышены, то украинский народ сразу поднимется и сметет власть, после чего проголосует за популистов, которые вернут цены на газ на прежний уровень.

30 марта 2018 г. Международный валютный фонд в очередной раз призвал Украину пересмотреть цены на газ для украинцев и прекратить их субсидирование, сообщал ранее портал "Вести. Экономика".

"Мы считаем, что это важно — позволить, чтобы цены на газ определялись рынком, с учетом тех реформ, которые были проведены в 2016 году", — заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

В МВФ не раз заявляли о том, что повышение цен на газ является одним из ключевых требований для возобновления кредитования Украины.

Украина не может прожить без внешней финансовой поддержки, поскольку страна вынуждена отдавать многомиллиардные внешние долги, заявил в феврале 2018 г. премьер-министр Украины Владимир Гройсман

"Сегодня мы тратим 130 млрд гривен ($4,8 млрд) на обслуживание внешних долгов. Мы сегодня не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки", — отметил Гройсман на заседании правительства Украины.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине кредитов на $17,5 млрд В марте 2015 г. перечислен первый транш в размере $5 млрд, в августе 2015 г. — второй транш в размере $1,7 млрд В 2016-2017 гг. Украина получила по одному траншу в размере $1 млрд каждый.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 г., однако деньги до сих пор не выделены. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в первом полугодии.