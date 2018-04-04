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Безработица в еврозоне в феврале снизилась до минимума с декабря 2008 г — 8,5%
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Безработица в еврозоне в феврале снизилась до минимума с декабря 2008 г — 8,5% 

Прайм 54 минуты назад
Безработица в еврозоне в феврале снизилась с уровня января (8,6%) — до 8,5%, минимального с декабря 2008 года значения, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
Безработица в ЕС в феврале снизилась с январского значения в 7,2% до минимального с сентября 2008 года уровня в 7,1%. Показатель в ЕС за январь был пересмотрен в сторону уменьшения — ранее сообщалось о безработице в 7,3%.
В феврале 2017 года безработица в еврозоне составляла 9,5%, а в ЕС — 8%.
В абсолютном выражении число безработных в ЕС в феврале 2018 года составило 17,632 миллиона человек, в зоне евро — 13,916 миллиона.
Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам февраля вновь была зафиксирована в Чехии (2,4%), на Мальте и в Германии (по 3,5%). Самый высокий уровень безработицы по-прежнему наблюдался в Греции (последняя оценка в 20,8% сделана в декабре 2017 года) и Испании (16,1%).
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