Безработица в еврозоне в феврале снизилась до минимума с декабря 2008 г — 8,5%

Безработица в еврозоне в феврале снизилась с уровня января (8,6%) — до 8,5%, минимального с декабря 2008 года значения, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер

Безработица в ЕС в феврале снизилась с январского значения в 7,2% до минимального с сентября 2008 года уровня в 7,1%. Показатель в ЕС за январь был пересмотрен в сторону уменьшения — ранее сообщалось о безработице в 7,3%.

В феврале 2017 года безработица в еврозоне составляла 9,5%, а в ЕС — 8%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в феврале 2018 года составило 17,632 миллиона человек, в зоне евро — 13,916 миллиона.