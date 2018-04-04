Поезда приравняли к самолетам

Госдума приравняла поезда к самолетам

Госдума разрешила РЖД применить практику авиакомпаний по продаже дешевых невозвратных билетов. При этом ни один эксперт отрасли не может понять, в чем смысл такого нововведения.

Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект, устанавливающий сниженные тарифы на поезда дальнего следования при покупке невозвратных железнодорожных билетов.

Таким образом, РЖД установила у себя те же самые правила, которые давно существуют у авиакомпаний. Вопрос — станет ли корова скаковой лошадью, если на нее надеть седло и сбрую?

Трясясь в прокуренном вагоне

Два источника «Ридуса» — один в железнодорожной отрасли, второй в Роспотребнадзоре — независимо друг от друга сообщили, что пока никто из специалистов не вполне понимает, как будет выглядеть схема ценообразования на такие билеты и каковы будут условия их продажи.

«Здесь могут быть два варианта. Первый — такая схема будет полностью скопирована со схемы продаж невозвратных билетов у авиакомпаний, и тогда всё становится более-менее понятным. Но пока не вполне понятна мотивация, зачем перевозчику это понадобилось и какая для него от этого выгода», — высказали схожую мысль оба собеседника «Ридуса» на условиях анонимности.

А вот эксперт по железнодорожным перевозкам, доцент Всероссийской академии внешней торговли Андрей Голубчик честно признался, что он «давно перестал видеть какую-либо экономическую логику в политике РЖД».

«В этой компании время от времени пытаются заниматься инновациями, но в ряде случаев там понимают это слово весьма специфически. Иногда РЖД просто механически копирует опыт других компаний или секторов, и создается впечатление, что для железнодорожников пиаровский эффект намного важнее экономического», — сказал он «Ридусу».

В данном случае, законодатели «скопипейстили» практику авиакомпаний по продаже невозвратных более дешевых билетов; но хотя шаг этот выглядит вполне привлекательно, остается загадкой, какую выгоду от него ждут железнодорожные пассажирские перевозчики.

Ушли на пересадку

«Практику авиаперевозок невозможно просто «пересадить» на железнодорожную почву. Рынок авиаперевозок отличается от рынка железнодорожных перевозок принципиально — потому, что если авиакомпании работают в высококонкурентной среде, то РЖД — естественный монополист, и ей нет никакой необходимости заманивать клиентов специальными маркетинговыми ходами», — говорит Голубчик.

В любом случае, число железнодорожных пассажиров, которые отказываются от поездок по заранее купленным билетам, исчисляется единицами процентов, поэтому «наварить» на такой ограниченной категории перевозчики вряд ли могут рассчитывать.

«Если РЖД видит, что на каком-то направлении пассажиропоток снижается ниже критического уровня, компания просто отменяет эти поезда, чтобы загрузить оставшиеся. Это не касается направлений, по которым ходит всего одна пара составов, и которые поэтому отменить невозможно. В целом же, решение продавать невозвратные билеты выглядит как попытка железнодорожников показать, что они всей душой радеют за своих пассажиров — потому что обнаружит такую заботу в чем-то другом пассажиры затрудняются», — считает эксперт.

К счастью для пассажиров, закон запрещает железнодорожникам практику овербукинга, принятую у авиаперевозчиков, и это, пожалуй, единственное, почему ехать куда-то #лучшепоездом.