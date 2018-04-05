ЦБ отметил влияние роботов на рубль

Центробанк заговорил о влиянии роботов на рубль

Российский центральный банк выявил, что на российском валютном рынке, а также на срочном и фондовом, действуют высокочастотные роботы, которые и "определяют погоду".

Сбербанка. В исследовании Банка России , посвященного влиянию высокочастотной торговли на рынок, говорится, что алгоритмы наиболее активно работают в таких инструментах, как фьючерс на индекс РТС, акции "Газпрома"

На валютном рынке в паре доллар/рубль с расчетом "завтра" (это основная пара) ЦБ насчитал 55 высокочастотных роботов, которые обеспечили, по его подсчетам, около 44% всех сделок. Более того, в паре доллар/рубль с расчетом "завтра" контроль принадлежит всего трем ведущим роботам: на них "приходится почти две трети от ликвидности", которую дают рынку все HFT, вместе взятые, говорится в исследовании.

Банк России

"Таким образом, можно заключить, что доля сделок высокочастотных участников на рынках наиболее ликвидных финансовых инструментов, обращающихся на организованных торгах биржи, в рассмотренный период составила от трети до половины от общего объема торгов".

Но самое интересное заключается в том, что даже для рядовых частных трейдеров это все не является новостью, а лишь более точное выражение этого явления в цифрах. Все, кто хотя раз торговал на фондовом, валютном или срочном рынках, прекрасно видели эти сверхскоростные изменения котировок, которые порой не может уловить даже глаз человека.

Именно поэтому многие участники рынка знают, что цена актива, в принципе, может быть почти любой, если на то будет воля и желание хозяина роботов.

Кроме того, роботы активно проявляют себя еще и в не очень ликвидных инструментах. Но для этого есть и вполне логическое объявление. Дело в том, что рынок не может работать без маркетмейкеров, то есть участников рынка, главная цель которых — поддержание ликвидности, то есть выставление заявок, чтобы другие участники могли совершать сделки.

Разумеется, это все делается не руками, а с помощью роботов.

Важно отметить, что такая ситуация наблюдается не только на рынке России , но и на других площадках. В США , например, точно так же доминируют роботы. Сложно сказать, какие исследования есть на эту тему, однако, читая форумы или блоги с участием участников рынка, можно часто встретить разговоры об этом или, например, фразы типа "algos run stops", что означает, что алгоритмические трейдеры, то есть роботы, погнали рынок в сторону, где у других участников рынка стоят стоп-заявки, срабатывание которых приводит к закрытию позиции, усиливая движение.

Вот пример работы алгоритмов при выходе статистике по запасам нефти в США.

Zerohedge

Одной из распространенных стратегий роботов является spoofing, в данном случае речь идет о крупных участниках торгов. Ее суть заключается в том, что робот выставляет большое количество заявок в одну сторону, другие участники рынка — и роботы в том числе — реагируют на это и начинают совершать сделки. Главный же робот достигает движения цены, практически не тратя средств.

Вообще, вариантов манипулирования очень много. В неликвидных инструментах часто просто сдвигаются заявки в "стакане", то есть, например, было 120 руб. — и в секунду может стать 119,2 руб., при этом ни одной сделки проведено не будет.