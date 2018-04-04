Эксперт: Девальвация национальной валюты продолжится

«Закон экономики гласит, что если выпускаются не подкрепленные товарным производством деньги, то эффект будет только один — повышение цен», — сказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак изданию «ГолосUA».

Экономист отметил, что основной причиной инфляции является резкое повышение социальных выплат на фоне роста экономики 2% в год, ползучая девальвация гривны и повышение себестоимости продукции за счет увеличения цены на энергоносители. По его оценкам, общий рост цен за 2 месяца текущего года составил 2,5%.

«Прогнозы инфляции, заложенные в бюджете — 9%, абсолютно нереальны. При том, что будут повышать цену газа для населения и будет продолжаться запланированная девальвация гривны», — говорит эксперт.

Экономический прогноз аналитика совсем не радужный.

«Власть показывает заниженный показатель инфляции. Минимум, она составит 25%. Продукты питания составляют 60% потребительской корзины, жилищно-коммунальные услуги еще 30%», — говорит он.

Новак отметил, что временное укрепление национальной валюты — это спекуляции на валютном рынке. По его мнению, общая тенденция девальвации национальной валюты продолжится.