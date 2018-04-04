Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 1,4% 

Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Инфляция в еврозоне в марте ускорилась до максимума с конца прошлого года, подкрепляя аргументы в пользу сворачивания монетарного стимулирования.
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Потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце выросли на 1,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). Показатель совпал с прогнозом опрошенных Bloomberg аналитиков. В феврале инфляция составляла 1,1%. Это минимальный показатель с конца 2016 года. Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core), в марте выросли на 1% в годовом выражении после аналогичного повышения в предыдущие два месяца. Стоимость энергоносителей в марте увеличилась на 2% в годовом выражении после роста на 2,1% месяцем ранее. Продукты питания, напитки и табачные изделия подорожали на 2,2%. В феврале был зафиксирован рост их стоимости на 1%. Цены на услуги в марте повысились на 1,5% после роста на 1,3% в предыдущем месяце.