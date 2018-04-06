Глобальный треугольник: Китай развернулся к России от США

Китайцев очень озадачило изменение линии США

Напомним, что в Москву прилетел глава китайского МИД Ван И, который сообщил, что везет с собой послание со стороны китайского лидера его российскому коллеге, причем речь в этом документе явно идет о глобальной политике.

«Основная проблема Пекина заключается в том, что Китай сейчас оказался в совершенно новой для себя ситуации, причем власти Поднебесной с подобной проблематикой вообще не знакомы», — констатирует Ломанов

Как замечает эксперт, в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп одобрил «Стратегию национальной безопасности США», которая по-английски называется The national security strategy. При этом, в этом документе говорится очень интересная вещь, которая заключается в том, что вся политика Вашингтона в отношении Пекина была неправильной, поскольку была основана на ложных предпосылках.

«Главной предпосылкой прошлого курса США по Китаю является тезис о том, что привлечение и интеграция Пекина в американские глобальные проекты приведет к тому, что китайский политический режим проведет либерализацию», — заключает Ломанов.

Китайцы и американцы ошиблись друг в друге

По мнению авторов данного документа США, которое полностью разделяет и президент Трамп, эта долгосрочная посылка американской внешней политики оказалась принципиально ошибочной и давно уже играет против национальных интересов Вашингтона.

«Напрямую слово «ошибка» там, конечно, не употребляется, поскольку американцы в своих ошибках не признаются, но, в целом, общая нить данного документа строится именно на таком мнении по отношению к Китаю», — резюмирует Ломанов.

По словам Александра Владимировича, вместе того, чтобы «развиваться в нужном направлении», американцы сегодня считают, что Китай пошел в совершенно другую сторону и вместе с Россией стал бросать вызов глобальному могуществу Вашингтона.

«Этот вопрос напрямую связан с современными российско-китайскими отношениями, поскольку, если прочитать публикации китайских аналитиков и прочих экспертов-международников, причем не за сегодня, а за девяностые и нулевые годы, то там фигурирует один и тот же геополитический подтекст. Он заключается в том, что русские якобы склонны к радикализму в своих действиях и суждениях, поэтому и не могут договориться с Западом, а вот мы, китайцы — совсем другое дело, и, наверняка, сможем это сделать», — констатирует Ломанов.

Американцы реализовали главный китайский кошмар

Политики Поднебесной в тот исторический период считали себя самыми умными и были уверены в том, что смогут обеспечить гармонию в своих отношениях, как с Соединенными Штатами, так и с другими государствами коллективного Запада.

«Китайцы были убеждены в том, что у них с Западом существует баланс интересов, вследствие чего, в Пекине царила уверенность в том, что геополитических проблем для Китая в ближайшем будущем точно не будет», — заключает Ломанов.

Пекин был уверен в том, что его торгово-экономические связи с США и Западом являются для Китая подушкой безопасности, из-за чего Вашингтон никогда не пойдет на радикальные действия в отношении китайской стороны, но при Трампе ситуация кардинально изменилась.

«Теперь происходит именно то, что для китайских экспертов всегда было кошмаром, и во что они никогда не верили, поскольку администрация Трампа начала энергично вводить торговые пошлины для базовых товаров китайского экспорта. Теперь данная антикитайская кампания полностью материализовалась в США и раскручивается там достаточно быстро», — резюмирует Ломанов.

Введение пошлин США стало для китайцев своего рода «Крымом»

Поэтому китайцы сегодня впервые оказались в ситуации, которая немножко похожа на российский 2014 год, когда мы из-за событий на Украине были вынуждены начать политическое и экономическое противостояние со странами коллективного Запада.

«Интересно, что поворот России к Китаю наметился не в 2014 году, а намного раньше, поскольку даже президент РФ Борис Ельцин со всеми его недостатками понял, что Москве нужно развивать свои отношения с Пекином. Впрочем, кардинальные сдвиги по всем направлениям, в любом случае, стали здесь происходить только в 2014 году», — констатирует Ломанов.

Китайские лидеры в лице Цзян Цземиня и Ху Цзиньтао были свято убеждены в том, что отношения Китая с Западом и в новый исторический период продолжат развиваться так же, как и в девяностые и нулевые годы. Причина этой убежденности заключалась, главным образом, в объемах того экономического сотрудничества, которое давно существует между Пекином и Вашингтоном.

«И теперь оказывается, что американцы могут разрушить это сотрудничество для того, чтобы загнать Китай в геополитический угол, поэтому сегодня у Китая зеркальный этап по сравнению с украинскими событиями для России», — заключает Ломанов.

В результате, в совершенно новых красках заиграли китайские рассуждения о том, как им нужно развивать связи с Москвой — в Китае в этом не сомневались и раньше, но теперь у Пекина не существует иллюзий по отношению к США и Западу.