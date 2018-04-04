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Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,13%
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Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,13% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов железнодорожного транспорта и автобусов, розничной торговли и рыбной промышленности.
На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 поднялся на 0,13%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Unitika, Ltd. (T:3103), которые подорожали на 26,0 п. (3,98%), закрывшись на отметке в 680,0. Котировки Nichirei Corp. (T:2871) выросли на 102,0 п. (3,42%), завершив торги на уровне 3.085,0. Бумаги Keisei Electric Railway Co., Ltd. (T:9009) выросли в цене на 100,0 п. (3,05%), закрывшись на отметке 3.375,0.
Лидерами падения стали акции Tokai Carbon Co., Ltd. (T:5301), цена которых упала на 267,0 п. (16,09%), завершив сессию на отметке 1.392,0. Акции Showa Denko K. K. (T:4004) поднялись на 635,0 п. (14,02%), закрывшись на уровне 3.895,0, а Tosoh Corp. (T:4042) снизились в цене на 159,0 п. (7,71%) и завершили торги на отметке 1.903,0.
На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2087) превысило количество закрывшихся в минусе (1290), а котировки 175 акций практически не изменились.
Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, вырос на 0,70% до отметки 22.98.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 1,23%, или 0,78, достигнув отметки $62,73 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 1,19%, или 0,81, до $67,31 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,75%, или 10,00, до отметки $1.347,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,49% до 106,09, а котировки EUR/JPY упали на 0,24%, достигнув отметки 130,50.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,23% до 89,64.
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