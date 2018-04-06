Рынок акций Японии закрылся падением, Nikkei 225 снизился на 0,36%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов газа и водоснабжения, рыбной промышленности и судостроительства.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 снизился на 0,36%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Daiichi Sankyo Co., Ltd. (T:4568), которые подорожали на 169,0 п. (4,74%), закрывшись на отметке в 3.732,0. Котировки Seven&i Holdings Co., Ltd. (T:3382) выросли на 156,0 п. (3,37%), завершив торги на уровне 4.780,0. Бумаги JX Holdings, Inc. (T:5020) выросли в цене на 19,5 п. (3,06%), закрывшись на отметке 657,0.

Лидерами падения стали акции Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. (T:4502), цена которых упала на 265,0 п. (5,03%), завершив сессию на отметке 5.000,0. Акции Unitika, Ltd. (T:3103) поднялись на 28,0 п. (4,01%), закрывшись на уровне 670,0, а SUMCO Corp. (T:3436) снизились в цене на 104,0 п. (3,87%) и завершили торги на отметке 2.585,0.

На Токийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2284) превысило количество закрывшихся в плюсе (1108), а котировки 156 акций практически не изменились.

Котировки акций Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. (T:4502) упали до 52-недельного минимума, упав на 5,03%, 265,0 п., и завершили торги на отметке 5.000,0.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 2,79% до отметки 21.63.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,33%, или 0,21, достигнув отметки $63,33 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,32%, или 0,22, до $68,11 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,04%, или 0,50, до отметки $1.328,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY выросла на 0,01% до 107,40, а котировки EUR/JPY упали на 0,06%, достигнув отметки 131,37.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 90,18.