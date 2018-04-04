Связанные одной трубой: Украина не отпускает «Газпром»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер признал, что транзит российского газа в Европу после запуска «Турецкого потока» и «Северного потока — 2» сохранится. Правда, его объемы уменьшатся в 6-9 раз. Практика показала, что из всех существующих вариантов поставок газа в Европу ГТС Украины — наиболее мобильный инструмент для оперативного наращивания объемов. Эксперты отмечают, что и сами страны ЕС заинтересованы в сохранении украинского транзита.

В ближайшие годы Россия не сможет обойтись без украинской трубы. Во вторник это подтвердил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные», — цитирует главу газовой монополии агентство «Интерфакс».

По-видимому, добавил Миллер, речь может идти о 10-15 миллиардах кубометров газа в год.

В последние годы экспорт «Газпрома» в Европу растет, а в вместе с ним и объемы транзитной прокачки через газотранспортную систему Украины.

По итогам 2017 года транзит российского газа через Украину составил рекордный за последние восемь лет объем — 93,5 млрд кубометров. В 2016 году этот показатель на 23% вырос по сравнению с 2015 годом и составил 82,2 млрд кубов.

Получается, что после запуска новых южного и северного маршрутов транспортировки голубого топлива объем прокачки через украинскую ГТС сократится в 6-9 раз.

Ранее «Газпром» позиционировал свои транспортные проекты — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» как альтернативу украинскому маршруту, который многие годы остается главной головной болью руководителей холдинга. Еще в середине 2015 года зампред правления Александр Медведев заявлял, что«Газпром» прекратит транзит через Украину, даже если солнце поменяется местами с луной».

Мощность «Северного потока — 2», на пути которого с каждым днем встает все больше политических препятствий, составит 55 млрд кубометров, обе нитки «Турецкого потока» по 15,75 млрд кубометров. Если взять за основу показатели прошлогоднего транзита, то при сохранении спроса на газ в Европе и при условии запуска всех «потоков» в срок, уже в 2020 году объем транзита через Украину составит не менее 15 кубометров. А с учетом возможного роста спроса в ЕС и вероятных задержек с получением разрешений на прокладку второй ветки «Турецкого потока» потребности в использовании украинской ГТС могут быть еще больше.

При этом действующий контракт на транзит, который «Газпром» сейчас оспаривает в судебном порядке после неустроившего монополию решения Стокгольмского арбитража, истекает в 2019 году.

Несмотря на анонсированное стремление получить независимость от украинского транзита за счет строительства СП-2 и второй нитки «Турецкого потока», «Газпром» все равно не сможет обойтись без услуг украинской трубы. Обусловлено это в первую очередь недостаточной подготовленностью европейской газовой инфраструктуры, отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский

В частности строительство СП-2 полностью подгонялось под истечение срока транзитного договора с Украиной. Однако новая труба, которая должна перенимать газ на выходе из последней точки, где заканчивается СП-2, еще не будет полностью готова для транспортировки всех заявленных объемов газа. Если пропускная способность СП-2 55 млрд куб. м газа, то пропускная способность продолжения СП-2 т.е газопровода Eugal (аналог Opal в случае с первой ниткой «Северного потока») не сможет полностью выйти на проектную мощность — он тоже предполагает две нитки и к тому моменту будет построена только одна из их, а вторая с интервалом в один год.

То есть по сути через СП-2 в первый год-полтора «Газпром» сможет пропускать только половину заявленного объема из всех возможностей СП-2. В реальных цифрах речь идет лишь о 34 млрд руб. м газа, остальные объемы так или иначе в 2020 году придется проводить через Украину, поскольку судьба второй нитки «Турецкого потока» в страны южной Европы по-прежнему не решена, хотя переговоры и намерения стран находятся в стадии высокой готовности. Соответственно, такой поворот событий не убережет «Газпром» от заключения нового транзитного контракта с «Нафтогазом» , уверен эксперт.

Сам глава «Газпрома» отметил, что по по вопросу возможного заключения нового транзитного контракта с Украиной предстоят переговоры. При этом он уточнил, что условия будут не те, что прописал в действующем соглашении Стокгольмский арбитраж.

28 февраля арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом», постановив, что российский холдинг должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. До этого арбитраж обязал украинскую сторону выплатить «Газпрому» $2 млрд за поставленный газ. Таким образом, российская компания осталась должна «Нафтогазу Украины» около $2,6 млрд

«Газпром» был недоволен таким решением и на следующий день отказался возобновить поставки газа на Украину. 2 марта холдинг объявил, что начинает процедуру расторжения контрактов на поставку газа и его транзит через территорию Украины, а в конце марта обжаловал решение арбитража, подчеркнув, что суд принимал решение с «существенными процессуальными нарушениями».

В апреле сторонам конфликта предстоят переговоры по дальнейшей судьбе газовых контрактов. Эксперты в один голос уверяют, что они станут самими тяжелыми в истории взаимоотношений «Газпрома» и «Нафтогаза».

Улучшить условия по транзиту очень трудно — «Нафтогаз» опирается на поддержку со стороны ЕК, восточноевропейских стран и США , так что сделать что-то существенное получится только в случае реализации СП-2 и дальнейших договорённостей по использованию и возможному расширению «Турецкого потока» для снабжения Южной Европы, полагает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев

Но время поджимает, истекают старые контракты на прокачку через Украину и задача ЕК — максимально затянуть сроки реализации СП-2, чем она и занимается, считает эксперт.

Накануне Миллер заявил журналистам, что «Газпром» уже через месяц завершит строительство первой нитки «Турецкого потока».

«То, что касается первой нитки — построено 827 км, и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остается построить приемный терминал и вторую нитку. Так что все идет по плану», — сказал он.

Впрочем, отмечает Жарский, украинский транзит может сохранить свое значение в европейском энергетическом балансе, более того ЕС заинтересованы в сохранении этой статьи доходов Украины и будут давить соответствующим образом на газового гиганта в переговорах по судьбе того же самого «Турецкого потока».

В случае реального снижения объемов прокачки газа через Украину до 10-15 млрд куб м в год — во-первых это произойдет не раньше 2022 года, во-вторых, к тому времени Украина сможет подготовить всю инфраструктуру для того чтобы стать крупнейшим газовым хабом для Европы — об этих намерениях и о том чтобы сдавать свои ПХГ в аренду, она уже неоднократно заявляла, добавляет эксперт.