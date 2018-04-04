Первые предпосылки снижения цен на нефть, — Михаил Шейбе, стратег Sberbank Investment Research

Наблюдавшаяся динамика нефтяных котировок шла вразрез традиционным рыночным трендам: на ценах нефти никак не сказалась произошедшая в конце марта коррекция индекса S&P 500, а также недавнее укрепление доллара. Надежды на продление соглашения ОПЕК+ начали крепнуть после того, как саудовские чиновники заявили о том, что рассчитывают на долгосрочное сотрудничество картеля и партнеров. Впрочем, текущая динамика курса EUR/USD и индекса S&P 500 недвусмысленно указывает на вероятность коррекции нефтяных цен в ближайшее время.

В понедельник Министерство энергетики России сообщило о нехарактерном для последнего времени увеличении добычи нефти в марте по сравнению с февралем. Как следствие, индикатор, применяемый для оценки соблюдения Россией договоренностей с ОПЕК , снизился до 93%. Некоторые инвесторы восприняли это как признак того, что Россия постепенно начинает складывать с себя взятые обязательства. В итоге оценка вероятности продления соглашения о сокращении добычи на 2019 год резко снизилась. Это стало первым фактором, который подорвал оптимистические ожидания последнего времени, что привело к внутридневному падению нефтяных котировок на $2 до $68/барр. Кроме того, неопределенность, возникшая во внешнеторговых связях США Китая , оказала дополнительное давление на индекс S&P 500 (ухудшение динамики корпоративных показателей может затормозить рост спроса на нефть).

Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) указывают на рекордный объем чистых длинных позиций, сформированных хедж-фондами по сортам Брент и WTI (соотношение длинных позиций к коротким составило 13 к 1). Это свидетельствует о перекупленности, которая ограничивает потенциал дальнейшего роста цен и повышает вероятность коррекции. Также следует учитывать следующий момент: желание сформировать длинные позиции при ограниченном числе продавцов на самом деле может вызвать резкое повышение цен в том случае, если на рынке произойдет благоприятное для нефтяных котировок событие (впрочем, на наш взгляд, такое развитие ситуации маловероятно).