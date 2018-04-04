Китай призвал США отказаться от мер по введению дополнительных пошлин

Пекин, 4 апреля / Синьхуа / — Китай в среду призвал США к диалогу, консультации и взаимовыгодному сотрудничеству.

"Те, кто пытаются заставить Китай сдаться, оказывая давление или прибегая к запугиванию, никогда не преуспели в этом раньше, и их старания не увенчаются успехом и теперь", — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на пресс-конференции.

Офис торгового представителя США во вторник опубликовал список китайских товаров, на которые будут введены дополнительные 25-процентные пошлины. Список касается продукции, ежегодно импортируемой из КНР на сумму около 50 млрд долларов. -0-