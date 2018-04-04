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Китай призвал США отказаться от мер по введению дополнительных пошлин
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Китай призвал США отказаться от мер по введению дополнительных пошлин 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Пекин, 4 апреля /Синьхуа/ — Китай в среду призвал США к диалогу, консультации и взаимовыгодному сотрудничеству.
"Те, кто пытаются заставить Китай сдаться, оказывая давление или прибегая к запугиванию, никогда не преуспели в этом раньше, и их старания не увенчаются успехом и теперь", — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на пресс-конференции.
Офис торгового представителя США во вторник опубликовал список китайских товаров, на которые будут введены дополнительные 25-процентные пошлины. Список касается продукции, ежегодно импортируемой из КНР на сумму около 50 млрд долларов. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Китай ввел пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров МИД КНР: если США наложат ограничения, Китай, конечно, ответит на них Посольство КНР в США резко осудило "расследование по 301-му разделу" и предложение о введении дополнительных пошлин
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