Китай призвал США отказаться от мер по введению дополнительных пошлин /подробная версия/

Пекин, 4 апреля / Синьхуа / — Китай в среду призвал США к диалогу, консультации и взаимовыгодному сотрудничеству.

"Те, кто пытаются заставить Китай сдаться, оказывая давление или прибегая к запугиванию, никогда не преуспели в этом раньше, и их старания не увенчаются успехом и теперь", — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на пресс-конференции.

В торговых войнах нет победителей, инициаторы в конечном счете повредят другим и себе, заявил он, добавив, что меры США в первую очередь нанесут ущерб их собственным интересам.

Китайская сторона обратила внимание на то, что торгово-промышленные круги, простые потребители, СМИ и мозговые центры США выразили озабоченность действиями страны и их серьезными последствиями в будущем, отметил дипломат.

По его словам, многие страны и международные организации также выразили озабоченность, и выступили против унилатерализма и торгового протекционизма, отраженных в поступках американской стороны.

"Мы надеемся, что американская сторона сможет прислушаться к этим голосам, в которых звучат разум и прагматика, и в скором времени откажется от ошибочных поступков и вернется в русло диалога, консультации и взаимовыгодного сотрудничества", — подчеркнул он.

Офис торгового представителя США опубликовал список китайских товаров, на которые будут введены дополнительные 25-процентные пошлины. Список касается продукции, ежегодно импортируемой из КНР на сумму около 50 млрд долларов. -0-