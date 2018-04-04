Эксперт рассказал о торговой войне США и Китая 

Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН оценил ситуацию в отношениях США и Китая.
«Торговую войну начали Соединённые Штаты Америки, китайцы просто отвечают, причём достаточно сдержанно. Так что американцы всегда могут отыграть назад», — заявил эксперт.
Он напомнил, что именно торговая война стала непосредственным толчком для начала Великой депрессии, но торговых войн было много, и далеко не каждая приводит к таким последствиям.
Как полагает Делягин, нынешнего обмена ударами недостаточно, чтобы мир сорвался в новую глобальную депрессию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не находится в состоянии торговой войны с Пекином, она была проиграна много лет назад.