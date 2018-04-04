Эксперт рассказал о торговой войне США и Китая

Китая. Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН оценил ситуацию в отношениях США

«Торговую войну начали Соединённые Штаты Америки, китайцы просто отвечают, причём достаточно сдержанно. Так что американцы всегда могут отыграть назад», — заявил эксперт.

Он напомнил, что именно торговая война стала непосредственным толчком для начала Великой депрессии, но торговых войн было много, и далеко не каждая приводит к таким последствиям.

Как полагает Делягин, нынешнего обмена ударами недостаточно, чтобы мир сорвался в новую глобальную депрессию.