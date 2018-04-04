Эксперт оценил призыв Китая противодействовать торговому протекционизму США

По его словам, процедуры в ВТО очень длительные, и вполне нормальными считаются переговоры в течение пяти лет.

С другой стороны, отметил эксперт, даже в рамках ВТО есть механизмы, с помощью которых государства могут защищать своих товаропроизводителей.

Кроме того, Хестанов сказал, что задействование механизмов ВТО — меньшее зло, чем зеркальные меры и введение пошлин на американские товары, поскольку это быстро приводит к тому, что пошлины растут до заградительных масштабов.