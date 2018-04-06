Эксперт оценил действия США в отношении Китая

По словам эксперта, торговые отношения между Пекином и Вашингтоном — очень солидная часть мировой торговли и один из устоев мировой экономики.

Как отметил Суздальцев, проблемы в отношениях двух стран являются глобальной темой, но срывать экономику мира в какой-то кризис она вряд ли сможет.

«Для этого необходим целый букет, целый спектр различного рода негативных явлений», — пояснил он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что если не остановить эскалацию, то она может привести к серьёзному кризису в отношениях между Китаем и США ещё и в политической сфере.

Ранее сообщалось, что США могут ввести пошлины в отношении КНР в связи с «несправедливыми ответными действиями».