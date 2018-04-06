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Эксперт оценил действия США в отношении Китая
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Эксперт оценил действия США в отношении Китая 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН оценил новое торговое противостояние Китая и США.
По словам эксперта, торговые отношения между Пекином и Вашингтоном — очень солидная часть мировой торговли и один из устоев мировой экономики.
Как отметил Суздальцев, проблемы в отношениях двух стран являются глобальной темой, но срывать экономику мира в какой-то кризис она вряд ли сможет.
«Для этого необходим целый букет, целый спектр различного рода негативных явлений», — пояснил он.
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что если не остановить эскалацию, то она может привести к серьёзному кризису в отношениях между Китаем и США ещё и в политической сфере.
Ранее сообщалось, что США могут ввести пошлины в отношении КНР в связи с «несправедливыми ответными действиями».
RT на русском: последние новости
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