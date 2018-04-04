Денег много не бывает. Ульяновский Минфин подвёл итоги 2017 года

Четвёртый год подряд в региональном бюджете наблюдается рост доходной части. В 2017 году, по сравнению с 2016-м, доходы выросли на 5,1% и достигли 50,7 миллиарда рублей.

О том, что стоит за такими приятными цифрами, обсуждали 30 марта в областном Заксобрании на расширенном заседании коллегии Министерства финансов региона.

Сочли бы фантастом

— Если бы кто-то в 2004 году сказал, что у нас будет такой бюджет, мы бы посчитали этого человека фантастом, — начал своё выступление на расширенной коллегии губернатор Сергей Морозов . Он напомнил, что региональные доходы выросли более чем в семь раз.

По словам главы региона, в условиях незначительного экономического роста, сохранения на прежнем уровне всех налоговых ставок и льгот такое увеличение говорит об улучшении качества администрирования доходов.

— Подчеркну: это не означает какое-то ущемление или ухудшение условий для бизнеса. Лучшее свидетельство этому — рост объёма инвестиций в прошлом году на 26,7% до рекордного уровня почти в 92 миллиарда рублей. Именно благодаря высокому качеству делового климата мы имеем столь значительный рост бюджета за последние годы, — сказал губернатор.

Впрочем, рост доходной и расходной частей бюджета не означает, что в регионе не остаётся проблем. Об этом напомнил председатель Заксобрания Анатолий Бакаев: «В ходе поездок по области я бываю на разных предприятиях, встречаюсь с местными жителями, которые рассказывают о своих проблемах. Например, в Жадовке 20 лет обещают провести газ, но до сих пор не провели, обещали отремонтировать школу, но ремонта всё нет… Так что никто не может похвастаться лишними деньгами — они всегда в дефиците».

Обустроили народный парк

В практике работы областного Минфина уже третий год реализуется Проект поддержки местных инициатив. Положительно зарекомендовав себя, он был включён и в бюджет 2017 года, а именно в госпрограмму «Управление региональными финансами Ульяновской области », также он входит в перечень 13 региональных приоритетных проектов.

Показательно, что в день проведения финансовой коллегии благодарственным письмом губернатора наградили старосту села Каргино Вешкаймского района Юрия Гордеева — как раз за успешное осуществление двух народных инициатив в своём селе. Когда-то Юрий Владимирович со своими односельчанами выступил с инициативой принять участие в конкурсе проектов по благоустройству своей малой родины. По итогу конкурсного отбора их проекты были признаны победителями, на реализацию которых из областного бюджета были выделены денежные средства.

— Нам была выделена финансовая помощь на проекты, которые были подготовлены на основе местных инициатив наших граждан. В 2016 году было выделено 470 тысяч рублей на благоустройство села. У нас в центре была, можно сказать, свалка. Мы на ее месте сделали народный парк. Теперь в нём отдыхает народ, с детьми приходят. В 2017 году мы продолжили свое участие в конкурсе и нам дали финансовую поддержку 408 тысяч рублей, на которые мы сделали освещение, тротуары, ограждения, беседку, лавочки, игровую площадку. У нас и на будущее масса новых планов. Хотим оборудовать в селе естественный фонтан — это позволяют сделать особенности рельефа, — рассказал староста.

Вот бы каждому селу да по такому старосте!

Мы помогаем, нам помогают

Региональные власти разными способами (гранты, субсидии, вовлечение в региональные программы) вливают деньги в муниципальные бюджеты. Столица также не забывает о регионах. Разумеется, транши достаются тому, кто может обосновать их необходимость. О работе по привлечению федеральных средств рассказала министр финансов области Екатерина Буцкая.

— Хочется отметить положительную динамику привлечения дополнительных средств из федерального бюджета. Так, темп роста безвозмездных поступлений в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, составил 110%. Это выше среднего по России и по Приволжскому федеральному округу. По данному показателю Ульяновская область занимает пятое место. В результате работы с федеральным центром финансовая поддержка поступила в общей сумме 11,2 миллиарда рублей, — отметила глава финансового ведомства.

Социалка в приоритете

Екатерина Буцкая напомнила также, что бюджет прошлого года был направлен на выполнение всех заявленных при его принятии обязательств. Более 69%, или 42,3 млрд рублей консолидированного бюджета региона было направлено на социально ориентированные отрасли.

Расходы на образование составили 27,7%, на социальную политику — 27,9%, на здравоохранение — 7,6%, на культуру и искусство — 3,3%, на физическую культуру и спорт — 2,6%.

Не отвернулись и от реального сектора экономики: его развитие было профинансировано в сумме 8,7 млрд рублей, что составило 14,2% от общих расходов консолидированного бюджета Ульяновской области.

В последние годы был осуществлён постепенный переход на формирование регионального бюджета по программному принципу. В прошлом году в гос— программы было включено 96% всех расходов. Всего реализовали 18 госпрограмм на общую сумму 50,7 млрд рублей.