Ещё
Китай вводит новые пошлины в отношении товаров США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США

Китай объявил о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров из США 

Прайм 58 минут назад
Фото: Reuters
Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.
Это решение стало ответом на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины.
"Госсовет Китая принял решение о введении 25% пошлины на 106 наименований товаров 14 категорий, ввозимых из США, в том числе соевые бобы, автомобили и продукцию химической промышленности", — говорится в сообщении телеканала.
Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.
Прайм: последние новости
Равновесная ключевая ставка может к 2021 г опуститься ниже 6% - АКРА МИД КНР: США игнорируют интересы бизнеса и потребителей, это вредит глобальной экономике Роспотребнадзор усилит контроль за сыром и сырной продукцией в торговых сетях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе258
Украине «перекроют» Керченский пролив811
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»145
Путин заявил о полном разгроме ИГ379
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение