Китай вводит новые пошлины в отношении товаров США

Китай объявил о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров из США

Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США , сообщает в среду Центральное телевидение Китая

Это решение стало ответом на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины.

"Госсовет Китая принял решение о введении 25% пошлины на 106 наименований товаров 14 категорий, ввозимых из США, в том числе соевые бобы, автомобили и продукцию химической промышленности", — говорится в сообщении телеканала.

Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.