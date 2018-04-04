Росстат: производство мяса выросло к марту на 8,5%

Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Темпы роста в свиноводстве оказались в январе-феврале самыми высокими в сельском хозяйстве. Производство свинины увеличилось за два месяца на 11,7% в годовом выражении до 618,9 тыс. тонн (в живом весе), сообщает Росстат.

В том числе в феврале производство свинины выросло на 10,7% до 310,5 тыс. тонн. Производство в птицеводстве выросло за два месяца на 7,2% до 1 млн 008,7 тыс. тонн, в том числе в феврале — на 5,5% до 487,5 тыс. тонн. Производство крупного рогатого скота увеличилось в январе-феврале на 5,7% до 147,8 тыс. тонн, в том числе в феврале — на 8,6% до 75,3 тыс. тонн. В целом в январе-феврале сельхозпредприятия произвели 1 млн 783,4 тыс. тонн мяса скота и птицы (в живом весе), что на 8,5% больше, чем в январе-феврале прошлого года.