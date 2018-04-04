Горючие слёзы. Ждать ли Татарстану роста цен на бензин?

Новость о том, что к лету цена на бензин может подскочить сразу на 5 рублей за литр, взволновала автолюбителей. Как же так: Татарстан наращивает производство топлива, почему же оно становится всё недоступнее? В ситуации разбирался «АиФ-Казань»

Ударит по карману

Совет по товарным рынкамо, объединяющий независимых участников топливного рынка, обвинил нефтяные компании в том, что они создали искусственный дефицит на внутреннем рынке, отправляя большую часть горючего за рубеж.

В результате котировки на биржах достигли исторических максимумов — оптовая цена выросла на 3-4 тыс. руб. за тонну. «Дальнейшее развитие ситуации приведёт к закрытию целого ряда АЗС, не принадлежащих крупным нефтяным компаниям, а также ударит по карманам автолюбителей, негативно повлияет на сельхозпредприятия во время подготовки к весенне-полевым работам», — считают в организации.

Сообщается, что цена на литр бензина к лету может вырасти на 5 рублей. Помимо роста оптовых цен, в этом году дважды повысят акцизы.

«В январе по сравнению с декабрем объемы экспорта топлива выросли в 1,5 раза, ведь в Европе оно стоит гораздо дороже», — говорит вице-президент Академии наук РТ , д.э.н. Вадим Хоменко . Повышение на 5 рублей реально, если не вмешается государство, считает эксперт. Ведь есть все инструменты. Например, согласно обязательству ФАС , в течение 10 лет рост цен не должен превышать уровень инфляции. Однако за год бензин в республике подорожал на три рубля, что существенно выше декларируемого уровня инфляции.

Президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов признаётся: частным заправщикам (а их доля в республике сейчас составляет порядка 30-40%) сейчас очень тяжело и они с трудом сдерживают цены. «Поймите, мы не за то, чтобы повышать цены в розницу. Мы за рыночные механизмы. Таковым сегодня является товарно-сырьевая биржа. Заводы обязаны поставлять не менее 10% топлива на внутренний рынок. Но этого мало. Чем меньше товара на рынке, тем он дороже. Мы предлагаем увеличить эту долю до 20%».

Пока же чиновники заявили, что в розницу бензин в этом году вырастет не более чем на 5,5%. Но почему розницу пытаются административно регулировать, а оптовые поставки — нет, задаётся вопросом Сулейманов.

Свой бензин не спасёт?

Эта ситуация может раскрутить спираль инфляции, ведь в себестоимости продукции доля транспортных расходов может составлять до 30%.

«Для России вопрос экономичности перевозок крайне важен. Это возможность обеспечить конкурентоспособность нашей продукции», — добавляет Вадим Хоменко. В этом году в Татарстане планируют запустить новое производство высокооктановых бензинов марок АИ-92 и АИ-95. Может ли Татарстан, как нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая республика, сохранять более низкие цены?

По словам Хоменко, сделать это в отдельно взятом регионе невозможно. Конечно, за счет экономии на транспортировке и хранении бензина в республике он может быть чуть дешевле, но не кардинально. Иначе начнётся вывоз его за пределы Татарстана, считает эксперт.

Отвечая на вопрос о том, когда потребители смогут увидеть новые ценники, Сулейманов сказал, что это будет зависеть от действий других крупных игроков на рынке АЗС.