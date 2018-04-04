Минфин увеличит закупки иностранной валюты

Минфин в апреле увеличит закупки иностранной валюты

Минфин направит на покупку иностранной валюты в апреле более 240 миллиардов рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства. Таким образом, объем закупок увеличится по сравнению с мартом почти на 50 миллиардов рублей.

Минфин прогнозирует, что объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, составит в апреле 253,8 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от их базового месячного объема по итогам марта 2018 года составило -13 миллиардов рублей.

Таким образом, в апреле Минфин направит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 240,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении ведомства. Операции будут проводиться с 6 апреля по 8 мая, ежедневный объем закупок составит 11,5 миллиарда рублей.

Рост объема валютных интервенций обусловлен тем, что они возвращаются к нормальному уровню, а не изменением средней цены нефти, которая в последние два месяца держалась примерно на одном и том же уровне, пишет аналитик Sberbank CIB Юрий Попов . По его мнению, увеличение интервенций не окажет существенного влияния на валютный рынок, так как этот показатель рассчитывается на основании цены нефти российской марки Urals, эквивалентной 63,7 доллара за баррель, а текущая цена составляет около 67 долларов.

"Тем не менее, более значительный объем интервенций может повысить уязвимость рубля в стрессовые периоды (например, как в начале февраля), когда рынок более чувствителен к ежедневным покупкам валюты в объеме свыше двухсот миллионов долларов, независимо от преобладающих на рынке тенденций", — считает Попов.

Мартовский объем покупок валюты Минфином составил 192,5 миллиарда рублей, с 7 марта по 5 апреля ежедневно ведомство закупало около 9,6 миллиарда. Февральский (с 7 февраля по 6 марта) объем закупок валюты был рекордным — 298,1 миллиарда рублей. До этого самым высоким был объем январских закупок — 257 миллиардов рублей.