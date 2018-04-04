Минфин увеличит закупки иностранной валюты

Минфин направит на покупку иностранной валюты в апреле более 240 миллиардов рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства. Таким образом, объем закупок увеличится по сравнению с мартом почти на 50 миллиардов рублей.
Минфин прогнозирует, что объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, составит в апреле 253,8 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от их базового месячного объема по итогам марта 2018 года составило -13 миллиардов рублей.
Таким образом, в апреле Минфин направит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 240,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении ведомства. Операции будут проводиться с 6 апреля по 8 мая, ежедневный объем закупок составит 11,5 миллиарда рублей.
Рост объема валютных интервенций обусловлен тем, что они возвращаются к нормальному уровню, а не изменением средней цены нефти, которая в последние два месяца держалась примерно на одном и том же уровне, пишет аналитик Sberbank CIB Юрий Попов. По его мнению, увеличение интервенций не окажет существенного влияния на валютный рынок, так как этот показатель рассчитывается на основании цены нефти российской марки Urals, эквивалентной 63,7 доллара за баррель, а текущая цена составляет около 67 долларов.
"Тем не менее, более значительный объем интервенций может повысить уязвимость рубля в стрессовые периоды (например, как в начале февраля), когда рынок более чувствителен к ежедневным покупкам валюты в объеме свыше двухсот миллионов долларов, независимо от преобладающих на рынке тенденций", — считает Попов.
Мартовский объем покупок валюты Минфином составил 192,5 миллиарда рублей, с 7 марта по 5 апреля ежедневно ведомство закупало около 9,6 миллиарда. Февральский (с 7 февраля по 6 марта) объем закупок валюты был рекордным — 298,1 миллиарда рублей. До этого самым высоким был объем январских закупок — 257 миллиардов рублей.
Минфин покупает валюту на организованных торгах Московской биржи через Банк России. Закупки происходят равномерно в течение торгового дня, чтобы не оказывать влияние на курс рубля. Закупленные объемы зачисляются на счета Федерального казначейства.
В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в 2018 году Минфин может купить иностранной валюты для пополнения Фонда национального благосостояния примерно на два триллиона рублей при цене нефти 54-55 долларов за баррель, а при 60 долларах за баррель годовой объем покупок может вырасти до 2,8 триллиона рублей.