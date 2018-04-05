Жириновский призвал национализировать все ТЦ в России

Жириновский призвал национализировать все торговые центры в России

"Все торговые центры надо национализировать. Вот Кемерово: хозяин сидит в Австралии, все сидят за рубежом. Из-за границы они управляют нашим частным сектором. Он себя в этом плане не оправдал, потому что винят во всем частный сектор. Правильно, он хорошо работает, легче, гибче, но деньги он вкладывает в свою экономику. Наш частный сектор все отправляет за рубеж", — сказал Жириновский на заседании Государственного совета РФ.

По его мнению, такие участники частного сектора "высасывают все соки из экономики". "Мы работаем, работаем — а деньги отправляются в другое место", — отметил лидер ЛДПР.

Политик заявил, что частный сектор себя не оправдал, нужно его корректировать.

"Он идет только в плане собственного обогащения", — добавил Жириновский.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что готов потребовать выдачи России находящегося в Австралии совладельца сгоревшего ТЦ в Кемерово Дениса Штенгелова , которому принадлежит контрольный пакет акций владеющей зданием компании. До этого Бастрыкин отмечал, что Штенгелов является главным спонсором и соучредителем торгового центра.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.