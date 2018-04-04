Рубль дешевеет на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 57,67 рубля, курс евро повысился на 7 копеек, до 70,73 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта слабеет под давлением дешевеющей нефти, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов . По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 67,88 доллара.

«Техническая картина указывает на снижение котировок до 66,5 доллара. В связи с этим я продолжаю рассматривать ослабление рубля к американской валюте до 57,9 рубля за доллар, а к европейской валюте — до 71,13 рубля за евро. Пара USD/RUB находится в боковом тренде с 19 марта, на сегодня его границы сузились до 57,09—57,8 рубля. При дальнейшем падении цен на нефть возможен тест верхней границы диапазона», — комментирует эксперт.

Продуктовый виджет

Между тем нацвалюту могут поддержать аукционы Минфина . Сегодня ведомство проведет первый аукцион по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом и датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 20,036 млрд рубля по номинальной стоимости (20 млн штук).

«Если нефть не дешевеет, то курс рубля положительно отзывается на результаты аукционов Минфина РФ», — поясняет аналитик.