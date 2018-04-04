Ещё
Рубль дешевеет на открытии торгов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рубль дешевеет на открытии торгов 

Банки.ру 43 минуты назад
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 57,67 рубля, курс евро повысился на 7 копеек, до 70,73 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Российская валюта слабеет под давлением дешевеющей нефти, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 67,88 доллара.
«Техническая картина указывает на снижение котировок до 66,5 доллара. В связи с этим я продолжаю рассматривать ослабление рубля к американской валюте до 57,9 рубля за доллар, а к европейской валюте — до 71,13 рубля за евро. Пара USD/RUB находится в боковом тренде с 19 марта, на сегодня его границы сузились до 57,09—57,8 рубля. При дальнейшем падении цен на нефть возможен тест верхней границы диапазона», — комментирует эксперт.
Продуктовый виджет
Между тем нацвалюту могут поддержать аукционы Минфина. Сегодня ведомство проведет первый аукцион по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом и датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 20,036 млрд рубля по номинальной стоимости (20 млн штук).
«Если нефть не дешевеет, то курс рубля положительно отзывается на результаты аукционов Минфина РФ», — поясняет аналитик.
Банки.ру: последние новости
Тосунян прокомментировал отсутствие Набиуллиной на съезде АРБ Банк «Пермь» понизил доходность вкладов в рублях ЦБ лишил лицензии АктивКапитал Банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе109
Путин заявил о полном разгроме ИГ259
Украине «перекроют» Керченский пролив768
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»53
Американский офицер убил жену из России30
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение