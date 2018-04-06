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Рубль дешевеет на фоне геополитики и снижения нефтяных котировок
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Рубль дешевеет на фоне геополитики и снижения нефтяных котировок 

Банки.ру 34 минуты назад
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 14 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 57,85 рубля, курс евро повысился на 14 копеек, до 70,76 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Российская валюта попала под давление геополитики и дешевеющей нефти, отмечают эксперты. Рубль отступает на фоне роста курса доллара на международном валютном рынке forex, а также на фоне рисков, связанных с угрозой Вашингтона ввести санкции против ряда российских олигархов, свидетельствуют данные Libertex, указывает аналитик Forex Club Иван Марчена.
«Дополнительное давление на рубль оказывает опасность начала полномасштабных торговых войн между США и Китаем, что вызывает бегство инвесторов из рисковых активов», — продолжает эксперт.
Цена на нефть по марке Brent с утра вновь ушла под отметку в 68 долларов за баррель, что также негативно сказывается на нацвалюте.
Продуктовый виджет
«Пара USD/RUB попробует взять уровень в 58 рублей. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 70—71,2 рубля», — прогнозирует аналитик.
Участники рынка будут ожидать данных по количеству буровых от Baker Hughes, а также в течение дня наблюдать за геополитическими новостями, заключает он.
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