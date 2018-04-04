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Депутат: Цены на бензин растут из-за излишка заправок
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Депутат: Цены на бензин растут из-за излишка заправок 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Премьер-министра Дмитрия Медведева предупредили о возможном банкротстве независимых АЗС и попросили принять необходимые меры. В письме Совета по товарным рынкам, независимые трейдеры, торгующие нефтепродуктами в России, пожаловались на рост оптовых цен, который может привести к банкротству независимых сетей заправочных станций.
Как сообщает «РБК», 63% из примерно 29 тысяч действующих в России заправок приходится на независимые АЗС, где работают до 150 тысяч человек. Уход независимых сетей с рынка приведет к росту безработицы, сокращению налоговой базы, а также к трудностям граждан в малонаселенных и труднодоступных районах в приобретении топлива, заявили трейдеры.
В эфире НСН глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что на территории России слишком много заправок и именно это может быть источником проблемы (слушайте аудио).
«Я точно знаю, что на территории РФ сегодня излишество заправок. Через каждые три-четыре километра. Отсюда может и цены растут выше, чем надо. Дмитрий Анатольевич Медведев разберется», — заявил депутат.
В письме СПТР на имя Дмитрия Медведева причиной возможного банкротства независимых АТС называется начавшийся еще осенью 2017 года «неконтролируемый» рост оптовых цен на бензин и дизель на российском рынке. Также в письме отмечается, что в марте 2018 года были побиты «исторические максимумы цены за последние несколько лет».
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