Экономист: Обратившись в ВТО, Китай выбрал меньшее из зол

Китай призвал Всемирную торговую организацию (ВТО) к противодействию торговому протекционизму США . С такими словами выступил постоянный представитель КНР в ВТО Чжан Сянчэнь, сообщает министерство коммерции страны в социальных сетях. В Пекине уверены, что действия США угрожают организации и нарушают её основополагающие принципы. Ранее в КНР заявили, что подадут в ВТО жалобу на Вашингтон.

Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в эфире НСН рассказал, что торговая организация может обсуждать сложившуюся проблему в течение нескольких лет (слушайте аудио).

«Какой-то эффект это, скорее всего, принесёт, но насколько этот эффект будет реально значимым, большой вопрос. Процедуры в ВТО очень длительные, вполне нормальными являются переговоры в течение пяти лет. С другой стороны, даже в рамках ВТО существуют механизмы, с помощью которых государства могут защищать своих товаропроизводителей», — отметил экономист.

Экономист: Россия косвенно пострадает от торговой войны между США и Китаем По словам Сергея Хестанова, обращение Пекина в организацию намного лучше, чем ответные меры.

«Задействование механизмов ВТО — меньшее зло, чем зеркалирование и введение пошлин на американские товары, потому что это быстро приводят к тому, что пошлины растут до заградительных масштабов. Такое уже наблюдалось в период «великой депрессии». Одна из причин, по которой она стала великой, заключалась в том, что тарифные войны привели к сильному падению международной торговли», — заключил в эфире НСН Хестанов.