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Китайский рынок поддержит внутренний спрос, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс»
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Китайский рынок поддержит внутренний спрос, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс» 

Прайм 34 минуты назад
Фото: Прайм
При этом китайские индексы торгуются в небольшом плюсе в 0,3%, несмотря на публикацию списка в 1300 различных наименований китайских товаров, в отношении которых США введут заградительные пошлины при импорте. На этом фоне азиатские инвесторы поддержат компании Китая, которые ориентированы на внутренний спрос. К тому же власти КНР разрешили иметь в семье двух детей вместо одного, что уже через несколько лет увеличит потребности Китая как минимум в 2 раза. Поэтому в долгосрочной перспективе китайские компании получат поддержку мировых инвесторов.
При этом доллар укрепился к евро благодаря сообщению GM и Ford о росте продаж автомобилей, что улучшает ожидания инвесторов в увеличении потребительской активности населения. В свою очередь, это даст сигнал ФРС США о повышении процентной ставки. Однако теперь когда США дали развернутый ответ Китаю, инвесторы ожидают не менее расширенный ответ китайских властей на действия США. Соответственно это приводит к укреплению доллара против мировых валют, что объясняется широкой долей участия доллара в мировых расчетах, а также желанием инвесторов застраховаться от торговой войны между США и Китаем. На этом фоне рубль ослабнет. При этом, против доллара сыграет слабый прогноз от ADP по новым рабочим местам в США, но тема с торговой войной будет на первом плане.
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