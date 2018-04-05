Ещё
На ПМЭФ обсудят цифровую повестку ЕАЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На ПМЭФ 2018 впервые обсудят цифровую повестку ЕАЭС 

ТАСС 1 час назад
Фото: © Росконгресс
В рамках Петербургского международного экономического форума — 2018 пройдет панельная сессия и круглый стол, посвященные цифровой повестке, как фактору повышения конкурентоспособности Евразийского экономического союза. Главной задачей мероприятия является поддержка инициатив, направленных на цифровизацию экономик и углубление интеграционных процессов между странами-участниками Евразийского экономического союза.
Участники мероприятий, среди которых ожидаются представители государств и международных организаций, входящих в партнерскую сеть ЕАЭС, обсудят реализацию цифровых инициатив и проектов Союза, их соответствие глобальным трендам и возможности международного сотрудничества.
"Мероприятие позволит впервые на пространстве Союза запустить комплексное обсуждение международного аспекта реализации цифровой повестки, а также привлечь внимание широкой общественности и международных партнеров Союза к возможностям сотрудничества в сфере цифровой трансформации экономики", — отметил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
"Странам-участникам ЕАЭС важно оперативно реагировать на вызовы времени, одним из которых, безусловно, является цифровая трансформация в экономике, производстве, управлении, происходящая под воздействием широкого распространения цифровых технологий. Содержательная дискуссия в рамках Петербургского экономического форума станет важным шагом для успешной реализации цифровой повестки ЕАЭС. Интеграционные цифровые инициативы и проекты повышают прозрачность бизнес-процессов, способствуют снятию искусственных барьеров между странами и формируют новое пространство доверия, что, в свою очередь, является мощным стимулом для глобального экономического роста", — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Реализация цифровой повестки была заявлена приоритетом для развития остальных направлений деятельности Союза в 2018 году, который проходит под председательством Российской Федерации в ЕАЭС.
Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года были утверждены главами государств-членов ЕАЭС 11 октября 2017 года. Приоритетами были названы цифровая прослеживаемость продукции, товаров, услуг и цифровых активов; цифровая промышленная кооперация; цифровые транспортные коридоры; соглашение об обороте данных; цифровая торговля и система регулятивных "песочниц".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2018 году Форум пройдет 24–26 мая.
ТАСС: последние новости
Рада просит не допустить "Северного потока-2" и требует консультаций ЕК с правительством Путин: без повышения конкуренции невозможно решить стоящие перед страной задачи "Русал" рассчитывает, что РФ оспорит в ВТО американские пошлины на алюминий
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила355
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус12
В России введут новую меру пресечения77
«Крым захватим танками»396
Войска ВВО подняты по тревоге104
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение