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Операторы СПГ-терминалов Литвы и США договорились о сотрудничестве
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Операторы СПГ-терминалов Литвы и США договорились о сотрудничестве 

Прайм 1 час назад
Операторы терминалов сжиженного природного газа Литвы и США подписали меморандумы о сотрудничестве, сообщает в среду президентский дворец Литвы.
"Первый документ с американской компанией Freeport LNG подписало АО Klaipedos nafta, второй — литовский импортер газа Lietuvos duju tiekimai. Данные меморандумы послужат стимулом для развития торговли американским СПГ в Европе и создадут условия для потребителей в балтийском регионе приобретать газ по более низким ценам", — говорится в сообщении.
В церемонии подписания приняла участие президент Литвы Даля Грибаускайте. По ее словам, подписанные меморандумы — «это еще один шаг в стремлении покончить с шестидесятилетней монополией России на поставки газа».
Отмечается, что в документах предусмотрена возможность обмениваться информацией о функционировании СПГ-терминалов, бизнес-среде в Литве и США, а также о возможностях развития бизнеса.
Американская компания Freeport LNG в настоящее время занимается переоборудованием терминала для импорта СПГ в терминал для сжижения газа и его экспорта. Планируется, что к производству сжиженного газа компания приступит к концу текущего года.
Литва одной из первых в Европе начала импортировать американский СПГ через Клайпедский терминал.
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