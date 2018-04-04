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Односторонние меры США являются «преднамеренным» нарушением основополагающих принципов ВТО — китайский дипломат
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Односторонние меры США являются «преднамеренным» нарушением основополагающих принципов ВТО — китайский дипломат 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Женева, 4 апреля /Синьхуа/ — Односторонние меры США против Китая в рамках внутреннего расследования по 301-му разделу Закона о торговле являются преднамеренным и грубым нарушением основополагающих принципов Всемирной торговой организации /ВТО/ о недискриминации и связанных тарифах. Об этом в среду заявил посол КНР при ВТО Чжан Сянчэнь.
Чжан Сянчэнь выступил с письменным заявлением после того, как правительство США объявило рекомендуемый перечень товаров, подлежащих дополнительным тарифам, который охватывает китайский экспорт на сумму 50 млрд долларов США с предложенной тарифной ставкой в 25 проц.
"Результаты расследования, проведенного по 301-му разделу Закона о торговле США, являются умышленным искажением фактов и полны избирательных утверждений, при этом не принимают в расчет фактический прогресс, достигнутый Китаем в рыночных реформах, дальнейшей открытости и усиленной защите интеллектуальной собственности", — сказал Чжан Сянчэнь.
Напомнив, что в начале 2000-х гг. ВТО вынесла решение против 301-го раздела в споре, инициированном Европейским союзом, Чжан Сянчэнь подверг критике Соединенные Штаты за то, что они отказались от своих собственных обязательств и демонстративно приняли односторонние меры против Китая.
Подчеркнув, что Китай предпримет все необходимые действия для защиты своих законных прав и интересов, Чжан Сянчэнь заявил, что его страна незамедлительно обратится к механизму урегулирования споров ВТО по поводу односторонних американских мер.
Тем временем Китай в соответствии с законом КНР «О внешней торговле» примет контрмеры против американской продукции в масштабе и степени, эквивалентных мерам США. «Наши действия являются прямым ответом на чрезвычайную ситуацию, вызванную Соединенными Штатами. Они необходимы для борьбы с протекционизмом», — подчеркнул китайский посол при ВТО.
По его словам, односторонние действия США серьезно подорвали основы ВТО и поставили организацию под беспрецедентную угрозу. Чжан Сянчэнь призвал всех членов ВТО объединиться с Китаем в борьбе с вопиющими протекционистскими действиями Соединенных Штатов. —0—
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